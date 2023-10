Rapaz é esfaqueado pelo sogro durante bebedeira em Corumbá

Um jovem, de 21 anos, foi esfaqueado pelo sogro durante uma briga na madrugada de sábado (7), no bairro Cravo Vermelho I, em Corumbá.

Conforme o registro policial, a vítima estava bebendo com a namorada, de 14 anos, e os sogros. A confraternização estava indo bem até que o pai da menina e ele passaram a se ‘estranhar’ e trocar xingamentos.

Para a Polícia Militar, a mãe da adolescente contou que em determinado momento percebeu que os dois estavam armados com facas. O homem então atingiu um golpe no abdômen do genro. Ao tentar separar a briga a mulher foi atingida com uma facada na cabeça.

O SAMU (Serviço Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima até o pronto-socorro municipal. O rapaz passou por uma cirurgia de emergência.

Não consta no site Diário Corumbaense, se a outra vítima também recebeu atendimento médico. O paradeiro do autor dos golpes também não chegou a ser informado pelo jornal do interior.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada feminicidio, violência doméstica e familiar, na forma tentada.

