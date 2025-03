Rapaz é esfaqueado por desconhecido em bar no Jardim Canguru

Rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado enquanto estava em um bar na região do Jardim Canguru, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (25). A informação que consta é que ele não conhece o suspeito.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento, quando o suspeito chegou querendo o agredir e como estava armado com uma faca, logo desferiu um golpe, atingindo o antebraço direito da vítima.

O golpe causou um corte na vítima, que foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com encaminhamento para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Para a Polícia Militar, o rapaz relatou que desconhece o agressor, mas ressaltou que possuí rixas, mas não sabe o que teria justificado a agressão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

