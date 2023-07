Rapaz é esfaqueado 7 vezes por desconhecido enquanto dormia na rua no Santa Emília

Um rapaz, de 27 anos, foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon durante a madrugada desta quarta-feira (26), após ser esfaqueado várias vezes por um desconhecido, enquanto dormia na rua Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

A vítima sofreu ferimentos no pescoço, braço e tórax e a equipe médica constatou com que foram ao menos sete perfurações ocasionadas de maneira superficial, todos do lado esquerdo do corpo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a sogra do rapaz é quem teria acionado socorro e a Polícia Militar, pois a vítima chegou em sua residência pedindo ajuda e relatou que alguém teria tentado contra sua vida.

A mulher explicou que o rapaz é companheiro de sua filha, mas que ambos são pessoas em condição de rua. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a unidade de saúde.

Em contato com o rapaz, ele não soube dizer quem seria o autor, nem qual seria a motivação para ser agredido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

