Rapaz é esfaqueado por desconhecido no Centro Pop, em Campo Grande

Rapaz, de 24 anos, foi esfaqueado enquanto estava no Centro Pop, na região central de Campo Grande, na tarde desta terça-feira (24).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na unidade e de repente, foi surpreendido pela presença de um homem, que sem qualquer motivo, desferiu um golpe de faca no braço dele.

Após a agressão, o suspeito saiu em destino ignorado. A vítima foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada para a Santa Casa com um ferimento no braço, com exposição de tecido.

Para a Polícia Militar, o rapaz relatou que não mora em Campo Grande e está passando apenas um tempo na cidade e que no momento se encontra no Centro Pop, pois anteriormente, vivia em situação de vulnerabilidade na rua.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

