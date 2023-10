Rapaz é espancado em tabacaria e vai parar em hospital de Campo Grande

Rapaz, de 29 anos, foi internado na Santa Casa de Campo Grande após ser espancado por um grupo de pessoas enquanto estava em uma tabacaria na Avenida Guaicurus, região do bairro Universitário, nesta segunda-feira (9).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima conversou com os policiais enquanto aguardava atendimento na área verde do hospital e explicou que as agressões aconteceram repentinamente e sem motivo.

O rapaz disse que foi agredido por mais de um indivíduo, que ele não conhecia e após as agressões, ele desmaiou e só acordou quando estava na unidade de saúde do bairro Universitário.

Após o atendimento, ele foi transferido para a Santa Casa para melhores avaliações clínicas.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

