Rapaz é espancado, levado para hospital e acaba preso em Campo Grande

Rapaz, de 28 anos, foi espancado durante a madrugada desta terça-feira (30) no Jardim Jacy, em Campo Grande, ficando com uma lesão no rosto. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde, posteriormente para um hospital e logo depois recebeu a notícia de que ficaria preso sob escolta.

Isso porque segundo o boletim de ocorrência, o homem estava com um mandado de prisão em aberto, o que provocou a sua detenção após receber o atendimento médico.

Conforme o registro policial, os militares foram acionados para atender uma ocorrência onde uma pessoa teria sido agredida na rua Iporã. Por lá, encontraram o Corpo de Bombeiros realizando atendimento no rapaz que apresentava um sangramento massivo na região do rosto.

Ele foi primeiramente encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, foi posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Na unidade hospitalar, o homem, além de ter uma fratura na face, reclamava de dores na lombar por conta pauladas que sofreu.

A Polícia Militar, durante o atendimento, consultou o nome do rapaz e por lá constatou que havia um mandado de prisão, onde ele ficará sob escolta até receber alta e depois seguirá para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e evasão de local de custódia legal.

