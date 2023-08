Rapaz é espancado por desconhecido durante a madrugada no Guanandi

Durante a madrugada deste domingo (6), um rapaz, de 29 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa após ser espancado por um desconhecido na rua Tocantins, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima estava pela rua quando foi agredido fisicamente e não soube dizer por qual motivo teria sido espancado.

A Polícia Militar esteve no local e tentou conversar com o rapaz, mas ele estava desorientado e com ferimentos na cabeça em virtude das agressões sofridas.

O rapaz ainda declarou que não conhece o suspeito e tampouco entende porque teria sido agredido daquela maneira. Os militares fizeram rondas, mas não houve sucesso na localização do agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

