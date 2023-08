Rapaz é espancado por grupo em avenida e se refugia em pousada de Campo Grande

Um rapaz, de 29 anos, buscou refugio em uma pousada na região do bairro Amambai, em Campo Grande, logo após ser espancado por um grupo de pessoas com pedradas, chutes e pedaços de madeira na madrugada desta terça-feira (22).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava usando drogas em uma praça na Avenida Bandeirantes, quando decidiu ir até um ponto de ônibus, quando foi abordado pelo grupo de pessoas que ele não conhecia.

Em determinado momento, passou a ser violentamente agredido e em fuga dos suspeitos, pediu socorro em uma pousada na rua dos Barbosas, onde foi acolhido pelos moradores que pediram auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.

No local, os militares constataram que o rapaz estava com diversos hematomas no rosto e foi encaminhado para a Santa Casa para procedimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

