Rapaz é espancado por trio, mas não diz quem foi por medo no Los Angeles

Rapaz, de 32 anos, precisou ser socorrido para uma unidade de saúde após ser espancado por três pessoas, no final da noite deste sábado (7), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local dos fatos e conversou com a vítima, onde relatou que as agressões aconteceram perto da casa em que mora.

Para os militares, ele informou conhecer os três agressores, mas não passaria os nomes por medo de possíveis represálias.

A vítima apresentava lesão acima da sobrancelha e relatava dores no braço esquerdo, sem confirmação de fratura, e apenas pediu para ser levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e negou-se a dar prosseguimento na denúncia.

Porém, os policiais levaram a situação ao conhecimento da Polícia Civil, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

