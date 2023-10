Rapaz é internado em Campo Grande após ser espancado de todas as formas em Três Lagoas

Rapaz, de 23 anos, foi internado na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta quinta-feira (26), após ser violentamente espancado em um bairro de Três Lagoas - a 326 quilômetros. Ele não soube identificar quem teria cometido as agressões, tampouco o porquê fizeram isso contra ele.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o irmão relatou para a Polícia Militar que o jovem chegou todo machucado em casa e de repente desmaiou, onde foi acionado o socorro para encaminhá-lo para a unidade hospitalar.

Devido à gravidade das agressões, a vítima foi transferida de Três Lagoas para Campo Grande desacordada e no trajeto, sofreu algumas convulsões. No hospital, ele conseguiu conversar com os militares, mas pouco soube dizer sobre o que havia acontecido na cidade.

Ele afirmou que pelas agressões, não se lembra de quantas pessoas o agrediram, nem quem fez isso contra ele, tampouco o motivo para tal situação.

O jovem passaria por exames médicos e também por um especialista - que cuida de diversas patologias e condições relacionadas à região da face, do crânio, do pescoço, dos maxilares e da cavidade bucal.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

