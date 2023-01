Rapaz é mordido e leva chute na boca de namorada após discussão na Capital

Um homem, de 34 anos, procurou a delegacia na madrugada desta segunda-feira (16) para relatar as agressões que sofreu da sua própria namorada, que não teve a identificação e idade revelada. O caso aconteceu no Jardim Presidente, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima informou aos policiais que houve um desentendimento com sua companheira, mas que em determinado momento, houve as agressões físicas.

Ele relatou que a autora o agrediu com uma mordida no ombro e um chute em sua boca, causando lesões em ambos locais. Dessa forma, ele desejou representar criminalmente contra a companheira.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

