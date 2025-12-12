Menu
Rapaz é morto a tiros em conveniência por atiradores encapuzados em Três Lagoas

Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime

12 dezembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Rapaz foi morto dentro da conveniênciaRapaz foi morto dentro da conveniência   (24H News MS)
Dr Canela

Weslei Lima Souto, de 30 anos, conhecido como 'Thula', foi assassinado a tiros em uma conveniência no começo da noite desta quinta-feira, dia 11, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Os atiradores, todos encapuzados, aproveitaram que a vítima havia acabado de entrar no estabelecimento para cometer o crime, mesmo diante de demais clientes.

Conforme informações do portal 24H News MS, Weslei havia chegado de moto, uma Honda Biz, no comércio, quando os suspeitos chegaram em um Hyundai HB20, onde em poucos segundos, cometeram o crime.

Todos fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica, estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

VÍDEO - Mãe admite abuso sexual contra a filha de 3 anos: 'mereço tudo o que vier'
Polícia
Homem é preso tentando matar a ex em Alcinópolis: 'de hoje você não passa, capeta'
Polícia
