Rapaz é morto a tiros em conveniência por atiradores encapuzados em Três Lagoas

Weslei Lima Souto, de 30 anos, conhecido como 'Thula', foi assassinado a tiros em uma conveniência no começo da noite desta quinta-feira, dia 11, no bairro Vila Verde, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Os atiradores, todos encapuzados, aproveitaram que a vítima havia acabado de entrar no estabelecimento para cometer o crime, mesmo diante de demais clientes.

Conforme informações do portal 24H News MS, Weslei havia chegado de moto, uma Honda Biz, no comércio, quando os suspeitos chegaram em um Hyundai HB20, onde em poucos segundos, cometeram o crime.

Todos fugiram do local e estão sendo procurados pelas autoridades. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica, estiveram no local dos fatos para os trabalhos de praxe.

