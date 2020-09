Rapaz é morto após troca de tiros com o atual marido da ex-mulher

Bruno Kaique de Souza Pereira Eurico, de 25 anos, foi morto em uma suposta troca de tiros com o atual marido de sua ex-esposa na noite desta quinta-feira (24), na invasão no terreno da Homex, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Conforme o bletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada após Bruno ter dado entrada em uma unidade de saúde, vítima vários disparos de arma de fogo. A ex-mulher de 24 anos disse que Bruno chegou armado em sua casa onde discutiu com o seu atual marido, e efetuou três disparos, que não acertaram a o autual marido.

O atual estaria armado e revidou os tiros. Bruno foi atingido dentro de seu carro, um GM/Corsa, o mesmo que foi usado para socorrer ele. Depois de realizar buscas atrás do revólver utilizado no crime, a polícia encontrou estojos de munição deflagrados, uma arma de fogo do tipo pistola calibre .380 com 1 carregador e 1 aparelho celular.

O caso foi registrado como homicídio simples, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

