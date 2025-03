Jovem Ã© morto com tiro no olho enquanto se mudava para casa em Rio Brilhante

Lauro da Silva Pereira, de 22 anos, foi assassinado na noite deste domingo (30), após receber um tiro no olho esquerdo que transfixou a nuca. Ele estava se mudando para a residência onde ocorreram os fatos, na rua Juviano Medeiros, na Vila Fátima, em Rio Brilhante.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a Polícia Militar foi acionada por volta das 19h27 com a denúncia de que havia ocorrido um homicídio no imóvel.

Quando a equipe de militares chegou no local, encontraram Lauro sem vida, caído no interior da residência. Durante a vasculha pelo imóvel, verificou-se que o rapaz estava se mudando para a casa e vários pertences ainda estavam dentro das caixas e malas.

Após a preservação do local, a Polícia Científica constatou que o jovem recebeu um único disparo, que atingiu o olho esquerdo e o projétil transfixou pela nuca. O detalhe que a bala também transfixou o vidro e a parte metálica da janela da residência e se perdeu na rua.

Em uma das malas de Lauro foram encontradas cerca de 40,9 gramas de maconha, dividido em 10 trouxinhas. Por enquanto, não há nenhum suspeito e nem informações sobre a motivação do assassinato.

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.

