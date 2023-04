Rapaz é preso após ameaçar a mãe e bater nos irmãos em MS

Um jovem, de 19 anos, foi preso durante a madrugada desta terça-feira (11) após ameaçar e agredir sua mãe e as irmãos na casa onde moram, localizada no bairro Parque dos Ipês, em Ponta Porã.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso pois o rapaz teria quebrado o portão da residência e agredido o irmão com pontapés, deixando-o lesionado. Ao chegar no local, encontraram os familiares para fora, com medo.

A mãe do autor contou que ele é dependente químico, fazendo uso constante de maconha e cocaína.

O rapaz foi detido e encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como ameaça, dano e vias de fato.

