Rapaz é roubado e tem perna quebrada por ladrões no Jardim Centro Oeste

Rapaz, de 31 anos, teve a perna quebrada por pelo menos quatro ladrões durante um assalto, no final da noite desta terça-feira, dia 31, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Ele foi encontrado somente na manhã desta quarta-feira, dia 31, pois diante da impossibilidade de caminhar, ficou no local até ser encontrado por um morador.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou as autoridades que estava caminhando pela rua do bairro, quando quatro indivíduos saíram do meio do mato e passaram a atacá-lo com pauladas.

Ele foi atingido com golpes no braço esquerdo, onde não teve lesões graves, mas as pauladas direcionadas na perna direita fizeram com que ela quebrasse.

A vítima ainda relatou que além das agressões, teve R$ 400 e o celular roubados pelos criminosos.

O rapaz foi levado até a unidade de saúde do bairro Tiradentes e foi posteriormente transferido para a Santa Casa, onde está internado realizando tratamento.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

