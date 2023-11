Rapaz é sequestrado e mantido em cárcere por quase um dia em Campo Grande

Durante a noite desta segunda-feira (20), um rapaz, de 26 anos, procurou a delegacia para relatar que foi sequestrado, mantido em cárcere privado por horas e ainda teve sua bicicleta roubada em Campo Grande. O crime teria ocorrido ainda na noite do último domingo (19).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava pedalando pelo bairro Monte Alegre, quando foi abordado por três homens em uma caminhonete, onde um dos ocupantes desceu do veículo e desferiu uma paulada em sua cabeça, causando seu desmaio.

Ao acordar do golpe sofrido, a vítima relatou que estava em um local desconhecido, com os olhos vendados e as mãos amarradas para trás, onde passou a noite e que somente por volta das 15h desta segunda-feira, ouviu a voz de um dos criminosos dizendo "ela falou que não é ele".

Após horas sendo mantido em cárcere, o rapaz foi liberado na rodovia BR-060, próximo ao frigorífico da JBS. A bicicleta que era utilizada pela vítima antes do sequestro não foi localizada e o rapaz também não sabe o que foi feito com ela.

Na delegacia, a vítima apresentava marcas de cordas nos dois pulsos, indicando que permaneceu amarrado por todo o tempo.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

