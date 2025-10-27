Rapaz é severamente espancado por trio e sofre fratura no braço em Campo Grande

Rapaz, de 31 anos, precisou de atendimento médico logo após ser severamente espancado por três indivíduos armados com pedaços de pau, na manhã desta segunda-feira, dia 27 de outubro, no centro de Campo Grande.

As agressões teriam iniciado nas imediações da Orla Ferroviária e a vítima foi localizada na Praça Ary Coelho, após conseguir fugir para pedir socorro a populares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou a Polícia Militar que estava transitando pela Orla Ferroviária, quando repentinamente foi surpreendido por três indivíduos que passaram a espancá-lo, sem motivos aparentes.

Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado primeiramente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário. Há a suspeita de que ele tenha sofrido uma fratura no antebraço direito.

O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal de natureza grave se resulta na incapacidade para ocupações por mais de 30 dias.

