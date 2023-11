Rapaz é socorrido após ser ferido com tiro no braço no Jardim Pênfigo

Rapaz, de 23 anos, foi socorrido por um homem após ser ferido com um tiro no braço direito na noite desta terça-feira (31), em uma confusão no Jardim Pênfigo, em Campo Grande. O suspeito fugiu pouco antes das autoridades chegaram no local da ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha explicou para a Polícia Militar que ouviu alguns tiros na rua e ao sair, visualizou a vítima ferida e que seu esposo foi o responsável por socorrer o rapaz e levá-lo até o Hospital Regional.

Os policiais conseguiram o apelido do suspeito e logo chegaram a identificação do atirador, mas durante as diligências, ele não foi encontrado pelos militares.

No hospital, os policiais souberam pela equipe médica que a vítima não corre risco de morte e que a bala também não ficou alojada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo na delegacia de plantão.

