Rapaz é socorrido após ser ferroado por arraia na Prainha do Porto Geral, em Corumbá

Homem, de 23 anos, foi socorrido após ser ferroado por uma arraia na ‘Prainha do Porto Geral’, localizado em Corumbá. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (27).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta de 12h10. Ao chegar no local, encontraram a vítima consciente e orientado, apresentava ferimento no pé esquerdo e com intensas dores na lesão.

Além disso, estava com vermelhidão e inchaço. Após ser atendido, ele foi transportado até o Pronto-Socorro de Corumbá.

O que fazer em caso de ataque?

O atendimento inicial é retirar a vítima da água, já que ela geralmente não consegue caminhar por conta da dor intensa, que pode inclusive levar a pessoa a um estado de desmaio.

Depois se deve lavar e higienizar a ferida com soro fisiológico. Após isso, é necessário procurar atendimento médico quanto antes.

No pronto-socorro, os médicos examinam a ferida e retiram fragmentos do espinho. Por vezes é necessário administrar uma vacina antitetânica na vítima.

No caso de algumas pessoas lesionadas, são administrados antibióticos e poderá ser necessária uma intervenção cirúrgica para fechar a ferida, a depender da gravidade, mas geralmente são necessários alguns meses até a lesão se fechar por completo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também