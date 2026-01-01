Rapaz é socorrido com vísceras expostas após ser esfaqueado em Dourados

Rapaz, de 29 anos, foi socorrido em estado grave e com as vísceras expostas na noite desta quarta-feira, dia 31, após ser esfaqueado na periferia de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A mulher é quem acionou o socorro, pois o marido conseguiu chegar na residência e pedir ajuda, já que estava ferido na região do abdômen.

Segundo o site Dourados News, o marido saiu de casa para fazer compras por volta das 11 horas de ontem e quando chegou, estava ferido.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital da Vida, onde está internado em estado grave, correndo inclusive risco de morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

