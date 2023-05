Rapaz é socorrido em estado grave após ser ferido a facadas em Campo Grande

No final da noite desta quinta-feira (18), um rapaz, de 31 anos, deu entrada em estado grave na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, em Campo Grande, ferido com ao menos duas facadas

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele procurou ajuda na unidade de saúde por volta das 23h, quando o médico de plantão acionou a Polícia Militar devido à condição de saúde do paciente.

Ainda conforme o registro, ele estava com perfurações no tórax região anterior e abdominal região medial, recebendo os primeiros atendimento com um estado grave, mas que aguardava uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para ser encaminhado para a Santa Casa.

Os militares estiveram na UPA e conversaram com a vítima, que não conseguiu repassar tantos detalhes referente ao autor das facadas, dizendo que "não sabia informar", nem mesmo o endereço onde aconteceu o crime.

O caso deve ser acompanhado pela Polícia Civil, onde o boletim foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

