Rapaz escapa da morte após sofrer atentado a tiros no Jardim Centenário

Homem, de 37 anos, escapou de ser morto a tiros pela "mira torta" de um atirador durante a tentativa de homicídios que sofreu durante a terça-feira (30), no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pelas ruas do bairro, quando foi surpreendido pela chegada do ciclista, cujo ele não conhecia, e logo foi alvo de disparos.

Por sorte, apenas um dos tiros o atingiu, acertando o seu ombro esquerdo. Após o fato, o suspeito fugiu e a vítima procurou ajuda, mas decidiu buscar atendimento médico de maneira própria na Santa Casa.

Por lá, a Polícia Militar foi acionada para coletar detalhes sobre o caso. Em conversa com a vítima, os policiais ouviram do homem que ele não conhecia o autor, nem mesmo tinha noção da motivação para o fato.

Sobre as características, a vítima disse aos policiais que não conseguiu ver nada, pois ficou com muito medo e correu.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também