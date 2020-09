Rapaz esfaqueia padrasto no Aero Rancho

Depois de ser esfaqueado pelo enteado, um homem de 56 anos foi socorrido na noite desta terça-feira (15), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele foi golpeado depois de tentar acalmar o filho de sua esposa que estava revoltado e o acusando de ter agredido a mãe dele.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19 horas desta terça (15) quando o autor foi até a casa de seu padrasto dizendo que ele teria agredido a sua mãe, mas a vítima negou e tentou acalmar o rapaz que estava armado com uma faca.

O rapaz desferiu dois golpes no tórax da vítima e fugiu do local logo em seguida. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o posto de saúde do Aero Rancho.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A policia investiga o caso.

