Polícia

Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles

Vítima foi socorrida em estado grave devido os golpes atingiram o abdômen e o tórax

12 agosto 2025 - 10h40Luiz Vinicius
Marcas de sangue ficaram pelo local do crimeMarcas de sangue ficaram pelo local do crime   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Rapaz, de 30 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta segunda-feira (11), após esfaquear por quatro vezes o padrasto, de 39 anos, em razão dele ter desferido um tapa no rosto do enteado. O crime aconteceu na residência onde ambos moram, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mãe do suspeito explicou que o companheiro passou o dia bebendo e usando droga, tendo o filho também usado entorpecente na residência.

Ainda conforme a mulher, o episódio de esfaqueamento aconteceu após ela ser agredida e, além do tapa no rosto do enteado, o homem teria feito chantagens contra ele, o que motivou os quatro golpes de faca, atingido o abdômen e o tórax.

A vítima foi encontrada caída em um cômodo da casa e foi socorrido em estado grave pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

A Polícia Militar orientou a mulher sobre a Lei Maria da Penha, mas ela recusou denunciar o companheiro e desejou acompanhá-lo até o hospital. Já o rapaz, foi preso e a faca usada apreendida, sendo ambos direcionados para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

