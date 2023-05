Rapaz fica com as vísceras expostas após ser esfaqueado por colega de serviço

Um rapaz, de 29 anos, foi socorrido em estado grave após ter sido esfaqueado no alojamento da empresa em que trabalha durante a noite de sábado (27), no Jardim Inapolis, em Campo Grande. Por conta do ferimento, ele ficou com as vísceras expostas e precisou ser levado as pressas para a Santa Casa.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA Santa Monica, onde um homem teria dado entrada com ferimento causado por arma branca. Ao chegar na unidade, foram informados de que ele tinha um corte da barriga, com vísceras exposta e um corte na cabeça, sendo necessário sua transferência de imediato para a Santa Casa.

Apesar de não terem conseguido conversar com a vítima, devido a gravidade dos ferimentos, as equipes policiais fizeram contato com seu sobrinho. O mesmo informou que trabalha junto com o tio e apenas recebeu uma ligação para socorre-lo, pois ele estaria ferido.

Sem saber o que teria motivado a lesão, o sobrinho passou o nome do possível suspeito, que trabalha e mora no mesmo lugar que a vítima. Os policiais chegaram a ir até a empresa, porém não tiveram sucesso em localizar o homem.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.

