Rapaz fica com ciúme da esposa, briga com homem e é esfaqueado na Mata do Segredo

Rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado durante uma briga com um homem, de 23 anos, na madrugada desta sexta-feira (2), numa residência na Mata do Segredo, em Campo Grande. A confusão aconteceu devido a ciúmes da vítima por conta da esposa, que é amiga do suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito trabalha a noite como segurança e durante o expediente, decidiu chamar a amiga para beber e ela aceitou, indo com o marido.

Os três passaram a ingerir bebida alcoólica, mas em determinado momento, a vítima teve um ataque de ciúmes e foi embora, mas retornando pouco depois e entrou em vias de fato com o suspeito.

Porém, a vítima acabou atingida por uma facada, causando um corte profundo na região abdominal. Devido à lesão, a vítima foi socorrida e levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

O suspeito foi preso após a chegada da Polícia Militar e conduzido para a delegacia de plantão, autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

