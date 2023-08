Rapaz fica em estado grave ao ser baleado e esfaqueado em assentamento

Rapaz, de 29 anos, foi baleado e esfaqueado durante a madrugada de domingo (13), no Assentamento Jibóia, em Sidrolândia. Ele se recusou a contar quem seria a pessoa que o lesionou.

Segundo o boletim de ocorrência, enquanto se deslocavam para ir até o endereço a viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi abordada por um Opala na BR-060. Dentro do carro, estavam dois homens e a vítima, que tinha duas perfurações no tórax, sendo uma feita por arma e outra por faca.

Uma equipe da Polícia Militar também chegou ao local, durante conversa com as testemunhas, o motorista do carro informou que estava em casa quando a vítima apareceu em frente a sua casa gritando por socorro. O homem disse ainda ter ouvido disparos de arma de fogo antes de o rapaz aparecer.

Para socorrer o rapaz, ele teria pedido apoio a seu vizinho. Juntos, os homens colocaram o rapaz dentro do carro e estavam levando-o para o hospital da cidade quando viram a viatura do SAMU se aproximar.

Aos policiais, as testemunhas contaram ainda que o rapaz mora com o irmão no assentamento. Ao se deslocar até o local onde tudo teria acontecido, encontraram a porta do imóvel arrombada, mas ninguém teria sido encontrado. Na casa não existiam sinais de luta ou mesmo marcas de sangue.

Devido a seu estado de saúde, o rapaz foi transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde encontra-se internado na ala amarela, intubado e sob observação médica. Devido a um mandado de prisão em aberto, ele está sob escolta policial na unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

