Rapaz furta cadeira de rodas da UPA Leblon para 'dar role' pelo bairro em Campo Grande

Um rapaz, de 23 anos, foi preso depois de furtar a cadeira de rodas da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, para ‘dar um role’ em Campo Grande. O caso teria acontecido durante a segunda-feira (1°), mas foi divulgado apenas nesta quinta-feira (4).

Conforme o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada para atender um furto ocorrido na unidade de saúde. Ao chegar no local, foram informados de que o homem estaria empurrando a cadeira nas proximidades da UPA.

Ele então foi encontrado pelos guardas. Quando questionado, não soube dizer o que estava fazendo com a cadeira. O ladrão disse apenas que ‘iria dar uma volta na quadra com a cadeira’. Os guardas então realizaram a prisão do rapaz, levando o objeto de volta para o local.

O caso foi registrado na 6° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, como furto. O rapaz já passou por audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, ele já está no sistema prisional em regime fechado.

