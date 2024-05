Rapaz invade casa e esfaqueia ex-mulher e atual dela na frente dos filhos em Água Clara

Rapaz, de 21 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta quinta-feira (16) acusado de esfaquear a ex-mulher, de 35 anos, e o atual dela, de 39 anos, numa residência no Jardim das Palmeiras, em Água Clara - a 190 quilômetros de Campo Grande. O fato aconteceu na frente dos filhos da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender inicialmente um suposto furto, mas ao chegarem no local, encontraram o homem imobilizado dizendo que não sabia o que estava fazendo no local, onde apresentava estado de desorientação e embriaguez.

Ele foi levado para a unidade hospitalar e quando os militares chegaram pelo local, foram informados que um casal havia dado entrada duas vítimas de esfaqueamento. Em contato com a mulher, ela explicou que seu ex-marido, que foi detido pela polícia, invadiu a residência e passou a esfaquea-lá e também seu atual companheiro.

Pela versão apresentada da vítima, ela estava na casa na companhia do namorado, quando o ex-marido pulou o muro, invadiu a residência e com uma faca, desferiu golpes contra ela, atingindo a mão esquerda e direita, pulso direito e joelho esquerdo. Na segunda vítima, os golpes foram direcionados na axila esquerda e mão direita.

As crianças que estava na residência saíram correndo e pediram socorro para uma vizinha, que chegou a conversar com o suspeito, mas ele fugiu em destino ignorado, sendo detido momentos depois por um segurança de uma empresa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio no contexto da violência doméstica.

