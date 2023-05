Rapaz leva facada no pescoço e morre após questionar ciclistas em Dourados

O jovem Emanuel Chimenes Cabral, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado durante a noite de sábado (6), no bairro BNH 4º Plano, em Dourados. A suspeita é que ele tenha sido assassinado após uma discussão com dois rapazes que apenas passavam pelo local do crime.

De acordo o boletim de ocorrência, uma testemunha, responsável por acionar a Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mora com a vítima. O mesmo contou que Emanoel estava no cruzamento das ruas Abdias Frazão e Irapuru quando dois rapazes passaram de bicicleta pelo local, sendo questionados pela vítima: “O que vocês querem na minha quebrada?”. Dando início a uma discussão entre os mesmos.

Em determinado momento, um dos rapazes retornou e esfaqueou Emanoel no pescoço. O SAMU foi até o endereço indicado, mas ao chegar a vítima já estava sem sinais vitais.

O autor e o colega fugiram em seguida, tomando rumo ignorado. A Perícia Cientifica e a Polícia Civil foram até a cena do crime para fazer as investigações iniciais sobre o caso, localizando câmeras de segurança que mostram o momento em que mostra os dois rapazes andando de bicicleta para ‘o lado’ da vítima e o esfaqueando.

Apesar disso, ainda conforme a ocorrência, não foi possível identificar os rapazes pelas imagens. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como homicídio qualificado.

