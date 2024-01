Rapaz marca encontro para vender carro e é assaltado em Campo Grande

Rapaz, de 27 anos, foi assaltado enquanto tentava negociar seu veículo, na noite desta quinta-feira (25), no Portal da Lagoa, em Campo Grande. Ele chegou a marcar um encontro com um suposto comprador, mas teve uma arma apontada para sua cabeça e o carro levado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima realizou o anúncio de venda de um Fiat Pálio, da cor branca, na aba de vendas da rede social do Facebook, quando um homem teria entrado em contato com ele para verificar o veículo, pois estava interessado.

Eles marcaram o encontro na frente da residência do vendedor. O suspeito chegou acompanhado de uma pessoa em um carro de passeio e pediu para dar uma volta, que o rapaz também foi junto, mas em determinado momento, o suposto comprador anunciou o assalto e apontou a arma para sua cabeça.

Conforme a versão da vítima, o suspeito estava com comparsas, seja no carro e numa motocicleta que estava dando cobertura. O rapaz ainda informou que o criminoso era magro, alto, tinha tatuagem no pescoço do lado direito e branco.

A Polícia Militar realizou rondas na região, no entanto, nada foi localizado.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma de fogo e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

