Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Rapaz mata e enterra amigo após ele negar emprestar carro em Naviraí

Ele confessou o crime após ser confrontado pela polícia nas versões apresentadas

22 outubro 2025 - 11h22Luiz Vinicius
Cesar foi morto de maneira brutalCesar foi morto de maneira brutal   (Divulgação/PCMS/Reprodução/Arquivo Pessoal)

Rapaz, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil durante o começo desta semana em Naviraí, após ele confessar o crime de latrocínio e ocultação de cadáver cometido contra o amigo Cesar Torquini de Oliveira, de 42 anos.

O crime aconteceu no dia 18 de outubro, quando a vítima se negou a emprestar o carro para o suspeito, que desferiu golpes de madeira na cabeça do amigo e depois o enterrou em uma área de mata, aos fundos da residência.

Segundo informações da Polícia Civil, Cesar havia saído da própria residência em um veículo Renault Sandero, sob o pretexto de buscar uma sobrinha do suspeito para levá-la até Dourados.

Durante as diligências, os investigadores apuraram que o suspeito foi a última pessoa a manter contato com a vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram o veículo da vítima estacionando em frente à casa do suspeito por volta de 00h do dia 18, e cerca de duas horas depois, apenas uma pessoa deixou o local conduzindo o carro, sem que a vítima fosse mais vista.

As investigações avançaram rapidamente e revelaram que, na manhã seguinte ao crime, o suspeito se apresentou ao trabalho, em uma empresa em Itaquiraí, dirigindo o Sandero da vítima e afirmando ser o proprietário. Testemunhas confirmaram que o investigado utilizava o carro normalmente, oferecendo caronas a colegas e conduzindo o veículo até o local de trabalho.

Diante das contradições e das provas reunidas, quando novamente interrogado, o suspeito confessou o crime, revelando detalhes da execução. Segundo seu relato, a vítima compareceu à sua casa e se negou a emprestar-lhe o carro, o que gerou uma discussão.

Tomado pela raiva, o autor golpeou duas vezes com um pedaço de madeira na nuca da vítima, o primeiro golpe pelas costas e o segundo quando a vítima já estava caída. Em seguida, arrastou o corpo até uma área de mato nos fundos da residência, próxima ao Córrego do Touro, e fugiu no veículo da vítima, que passou a utilizar normalmente nos dias seguintes.

No dia 20 de outubro, já ciente da repercussão do desaparecimento, o autor retornou ao local e ocultou o cadáver, cobrindo-o com terra, folhas e galhos verdes para dificultar a localização. A confissão levou os investigadores ao ponto exato indicado, onde o corpo foi encontrado parcialmente enterrado. Nas proximidades, também foi localizado o pedaço de madeira de aproximadamente 1,15 metro de comprimento, utilizado como arma do crime.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
PF e Receita Federal deflagram operação contra descaminho de eletrônicos em MS e MT
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Criança de 6 anos é socorrida após levar pedrada no olho em Campo Grande
O caso aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
Polícia prende um dos bandidos que roubaram carro e se esconderam em mata do Noroeste
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Polícia
JD1TV AGORA: Polícia 'caça' e troca tiros com bandidos que roubaram carro no Noroeste
Jovem foi levado pelo Samu ao Hospital da Vida
Polícia
'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados
Caso está sendo investigado pela DAM de Nova Andradina
Polícia
Encapuzado e armado com faca, homem invade casa e abusa de mulher em Nova Andradina
Corpo da vítima fatal na rodovia -
Interior
Atropelamento na BR-267 mata mulher em Bataguassu; condutor se evadiu
Divulgação /
Interior
PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz nega soltar envolvido em execução premeditada no Pedrossian
Armas foram apreendidas
Polícia
Grupo que distribuía armas e drogas em MS é alvo de operação da PF

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande