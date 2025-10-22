Rapaz mata e enterra amigo após ele negar emprestar carro em Naviraí

Rapaz, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil durante o começo desta semana em Naviraí, após ele confessar o crime de latrocínio e ocultação de cadáver cometido contra o amigo Cesar Torquini de Oliveira, de 42 anos.

O crime aconteceu no dia 18 de outubro, quando a vítima se negou a emprestar o carro para o suspeito, que desferiu golpes de madeira na cabeça do amigo e depois o enterrou em uma área de mata, aos fundos da residência.

Segundo informações da Polícia Civil, Cesar havia saído da própria residência em um veículo Renault Sandero, sob o pretexto de buscar uma sobrinha do suspeito para levá-la até Dourados.

Durante as diligências, os investigadores apuraram que o suspeito foi a última pessoa a manter contato com a vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram o veículo da vítima estacionando em frente à casa do suspeito por volta de 00h do dia 18, e cerca de duas horas depois, apenas uma pessoa deixou o local conduzindo o carro, sem que a vítima fosse mais vista.

As investigações avançaram rapidamente e revelaram que, na manhã seguinte ao crime, o suspeito se apresentou ao trabalho, em uma empresa em Itaquiraí, dirigindo o Sandero da vítima e afirmando ser o proprietário. Testemunhas confirmaram que o investigado utilizava o carro normalmente, oferecendo caronas a colegas e conduzindo o veículo até o local de trabalho.

Diante das contradições e das provas reunidas, quando novamente interrogado, o suspeito confessou o crime, revelando detalhes da execução. Segundo seu relato, a vítima compareceu à sua casa e se negou a emprestar-lhe o carro, o que gerou uma discussão.

Tomado pela raiva, o autor golpeou duas vezes com um pedaço de madeira na nuca da vítima, o primeiro golpe pelas costas e o segundo quando a vítima já estava caída. Em seguida, arrastou o corpo até uma área de mato nos fundos da residência, próxima ao Córrego do Touro, e fugiu no veículo da vítima, que passou a utilizar normalmente nos dias seguintes.

No dia 20 de outubro, já ciente da repercussão do desaparecimento, o autor retornou ao local e ocultou o cadáver, cobrindo-o com terra, folhas e galhos verdes para dificultar a localização. A confissão levou os investigadores ao ponto exato indicado, onde o corpo foi encontrado parcialmente enterrado. Nas proximidades, também foi localizado o pedaço de madeira de aproximadamente 1,15 metro de comprimento, utilizado como arma do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também