Rapaz matou idoso para roubar casa no Jardim Columbia

Um jovem, de 20 anos, foi preso durante a quinta-feira (25) pela DERF – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos. Ele é acusado de matar um idoso estrangulado e depois o atingir com golpes de facão nas costas no Bairro Jardim Columbia, em janeiro deste ano.

Conforme as informações policiais, a DERF estava fazendo diligências desde a data do crime para localizar o autor e prendê-lo, elucidando o fato. O corpo da vítima teria ainda sido localizado por vizinhos apenas no dia seguinte ao assassinado, uma vez que o local foi considerado ermo.

Apesar disso, as equipes conseguiram identificar o último indivíduo que foi visto ingressando no imóvel da vítima, representando pela prisão preventiva.

Após ser preso ontem, ele confessou a prática do crime e a motivação do delito, explicando que após matar a vítima, subtraiu alguns itens de dentro da casa, configurando então o delito estampado no artigo 157, §3º, II do Código Penal (latrocínio).

Agora o rapaz ficará preso e a disposição da justiça.

