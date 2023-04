Rapaz morre e mulher fica ferida em tentativa de feminicídio

Um jovem de 24 anos, identificado como Luan Roberto de Oliveira, foi morto na madrugada deste domingo (30), com um tiro no peito, em uma tentativa de feminicídio, no Bairro Jardim Monumento. Uma mulher, que era alvo do ex-namorado, autor do crime, também foi atingida com tiro na cabeça e no pescoço.

As vítimas voltavam do trabalho, no momento em que foram atingidas. O suspeito e a mulher namoraram por um ano, mas ele não aceitou o fim do relacionamento, o que pode ter motivado o crime, segundo a Polícia Militar. Não há informações se as vítimas mantinham algum tipo de relacionamento, até então, eles eram colegas de trabalho.

Os dois chegaram a casa em uma moto cada, e foram surpreendidos pelo assassino que já aguardava escondido e fez os disparos logo em seguida. O menino morreu na hora e a jovem foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Deam (Delegacia de Atendimento).

