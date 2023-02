Rapaz morre em hospital após ser ferido com lança de portão na Capital

Rapaz, de 29 anos, morreu no final da tarde de terça-feira (31) após permanecer um dia internado no hospital da Santa Casa, em Campo Grande. Ele havia se ferido em uma ponta de lança de um portão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teve uma perfuração e múltiplos ferimentos na região anterior e superior do tórax, além da cervical bilateral.

Ele foi resgatado após se ferir numa grade de um portão, que acabou, também, atingindo seu abdômen na última segunda-feira (30).

Mas seu quadro de saúde evoluiu um choque hipovolêmico refratário, causando sua morte.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

