Rapaz nega cigarro a desconhecido e acaba espancado no centro de Campo Grande

Rapaz, de 33 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande na noite desta sexta-feira, dia 2, após ser espancado por um desconhecido no centro da cidade, próximo ao cruzamento das ruas 13 de Maio e 7 de Setembro.

O fato aconteceu após a vítima negar um cigarro para o agressor, que partiu para violência física com socos e pontapés.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz foi atacado e ficou com hematomas no braço esquerdo e no rosto, tudo em razão das agressões.

Ele relatou a Polícia Militar que não se lembra de qualquer detalhe a respeito do agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

