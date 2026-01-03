Rapaz nega cigarro a desconhecido e acaba espancado no centro de Campo Grande

Rapaz, de 33 anos, foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande na noite desta sexta-feira, dia 2, após ser espancado por um desconhecido no centro da cidade, próximo ao cruzamento das ruas 13 de Maio e 7 de Setembro.
O fato aconteceu após a vítima negar um cigarro para o agressor, que partiu para violência física com socos e pontapés.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz foi atacado e ficou com hematomas no braço esquerdo e no rosto, tudo em razão das agressões.
Ele relatou a Polícia Militar que não se lembra de qualquer detalhe a respeito do agressor.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
