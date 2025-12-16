Rapaz nega entregar celular para assaltante e acaba esfaqueado no Guanandi

Rapaz, de 30 anos, foi esfaqueado na escápula direita durante uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira, dia 16, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande.
Ele se recusou a entregar o celular para o assaltante, que estava armado com uma faca. O caso aconteceu logo após a vítima deixar uma conveniência na rua Ezequiel Ferreira Lima e ir em direção à casa do primo, no mesmo bairro.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz afirmou para a Polícia Militar que foi abordado pelo indivíduo, que anunciou o assalto, mas como houve a recusa para entregar o celular, a vítima foi atingida por um golpe de faca.
O ladrão fugiu do local sem levar nada, enquanto a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Houve rondas pela região, mas o suspeito não foi localizado.
O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como roubo na forma tentada.Reportar Erro