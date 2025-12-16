Menu
Rapaz nega entregar celular para assaltante e acaba esfaqueado no Guanandi

Vítima foi levada para a UPA Leblon após ser atingido na escápula direita

16 dezembro 2025 - 10h38
Movimentação da Polícia Militar no localMovimentação da Polícia Militar no local   (Whatsapp/JD1)

Rapaz, de 30 anos, foi esfaqueado na escápula direita durante uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira, dia 16, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande.

Ele se recusou a entregar o celular para o assaltante, que estava armado com uma faca. O caso aconteceu logo após a vítima deixar uma conveniência na rua Ezequiel Ferreira Lima e ir em direção à casa do primo, no mesmo bairro.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz afirmou para a Polícia Militar que foi abordado pelo indivíduo, que anunciou o assalto, mas como houve a recusa para entregar o celular, a vítima foi atingida por um golpe de faca.

O ladrão fugiu do local sem levar nada, enquanto a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon. Houve rondas pela região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como roubo na forma tentada.

