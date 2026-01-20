Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital

Rapaz, de 29 anos, procurou a delegacia de plantão na noite desta segunda-feira, dia 19, após ser extorquido por um golpista que ameaçou expor as fotos íntimas em rede social. O caso aconteceu no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande.

A vítima e o golpistas já estavam conversando em um aplicativo de mensagens, quando o rapaz enviou algumas fotos pessoais e sem roupas para o golpista.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ficou um tempo sem usar o celular e recebeu uma ligação no aplicativo, onde o golpista passou a extorqui-lo para que não espalhasse as fotos íntimas para a família.

Nisso, o estelionatário pediu cerca de R$ 5 mil para não divulgar as imagens e após uma negociação, a vítima repassou cerca de R$ 500 para que as fotos não fossem jogadas na internet.

Assim, decidiu procurar a delegacia e informou o caso, que foi registrado como extorsão.

