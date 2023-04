Rapaz pede para desconhecido se afastar de casa e acaba esfaqueado na Nhanhá

Rapaz, de 28 anos, foi esfaqueado durante a tarde de domingo (23) no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, após pedir para um desconhecido sair de frente de uma residência na Travessa da Passagem. Ele foi atingido com um golpe na barriga.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em sua residência, deitado na cama quando recebeu os policiais militares e relatou o que havia acontecido.

O rapaz disse que viu o desconhecido em frente a uma residência, quando pediu para ele deixar o local, mas como o suspeito não gostou da orientação, pegou um barro de ferro e o golpeou na barriga, deixando um corte à mostra.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu o rapaz, encaminhando a vítima para a Santa Casa, pois o sangramento era moderado.

Apesar dos ferimentos, a vítima não corria risco de morte e ficou internado para avaliação médica. O desconhecido e suspeito não foi localizado até o momento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

