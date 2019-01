Rapaz pede para "testar" moto, foge e acaba preso

Um rapaz de 21 anos, foi preso na última sexta-feira após enganar uma vendedora de motos, na avenida Presidente Vargas, centro de Caarapó.

Wesley Moreno de Souza, morador de Nova América, distrito de Caarapó, enganou a vendedora de uma loja de revenda de motos, o autor disse que queria realizar um teste na motocicleta XTZ-250 Yamaha Lander, e o pedido foi autorizado pela vendedora, mas o rapaz estava demorando em voltar, foi então que acionaram a polícia.

O autor esqueceu uma pasta com documentos na loja, o que ajudou a polícia a levantar mais detalhes sobre o autor e descobrir o endereço do suspeito.

Uma equipe se deslocou até a residência do rapaz e não encontrou. A polícia recebeu informações de que o rapaz poderia estar em Dourados. A policia de Caarapó solicitou apoio da Polícia Civil de Dourados.

A Guarda Municipal foi solicitada como suporte na ocorrência e acabou encontrando o autor no bairro 4° Plano. Ele estava na casa de um familiar e estava com a moto. O rapaz foi encaminhado juntamente com a moto para o 1° Distrito Policial e responderá por furto.

