Rapaz quase aplica 'golpe da maquininha' em PRF e tenta subornar PM na Capital

Um rapaz, de 20 anos, foi preso em flagrante ao tentar aplicar o golpe da maquininha em um policial rodoviário federal durante a tarde desta quinta-feira (13), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. De quebra, ele ainda tentou subornar um policial militar para não continuar detido na delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou na capital sul-mato-grossense no dia 12 de julho, vindo de Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, para aplicar esse tipo de crime e tentou vitimar pelo menos três vítimas, mas não conseguiu.

Nesse último ato, o estelionatário se passou por um motoentregador ao informar que a vítima, um policial rodoviário federal, de 57 anos, havia ganhado uma cesta café da manhã de presente em razão do seu aniversário, precisando pagar apenas a taxa de entrega. O valor de R$ 4,50, no entanto, segundo o suspeito, só poderia ser pago no cartão de crédito.

O policial, no entanto, desconfiou da atitude e ao ver que o criminoso tentou passar um valor acima do afirmado, deu voz de prisão ao rapaz. O valor que havia tentado passar, não indicado no registro policial, não chegou a ser debitado da conta.

A Polícia Militar foi chamada e encaminhou o suspeito para a delegacia. Na unidade policial, o suspeito tentou subornar o policial perguntando se poderia "fazer um acerto" para não continuar preso. Um conhecido do criminoso ligou em seu telefone, várias vezes, e ao atender, esse indivíduo também tentou subornar os militares com valores pecuniários.

O policial que atendeu a ocorrência informou ainda que já havia atendido uma vítima da tentativa de golpe do estelionatário em Campo Grande.

O caso foi registrado como estelionato na forma tentada e corrupção ativa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

