Rapaz que comercializava papelotes de cocaína na fronteira por 100 mil, é preso

Um rapaz de 20 ano foi preso após ser flagrado por agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) durante uma entrega de porções de cocaína, na tarde desta segunda-feira (7) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso.

De acordo com informações do escritório regional da Senad, o traficante foi interceptado em uma rua no bairro Jardín Aurora. Ele usava motocicleta para fazer as entregas dos papelotes de cocaína, na fronteira.

O rapaz foi preso, juntamente com a droga e o veículo utilizado no tráfico. Conforme levantamentos da Senad, cada papelote pronto de cocaína era comercializado por 100 mil guaranis.

