Rapaz que comprou arma por R$ 8 mil é preso pelo Garras no Jardim Columbia

Durante a tarde desta terça-feira (9), policiais do Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) efetuaram a prisão em flagrante de um rapaz, de 28 anos, que estava portando uma arma de fogo em um veículo Volkswagen Gol, na rua Maicuru, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a equipe policial realizava diligências com intuito de cumprir mandados de prisão de evadidos do sistema prisional, quando notaram um veículo com três pessoas transitando pela via e o passageiro do banco de trás se abaixou, tentando se esconder.

A atitude fez com que os policiais abordassem o veículo e conversasse com os ocupantes do carro. Na vistoria feita, foi encontrada uma pistola de calibre 9 milímetros, com 6 munições, que estava enrolada em uma camisa ao lado do passageiro.

O rapaz assumiu a propriedade da arma, afirmando também que não tinha posse, nem registro da pistola. Assim, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo delito e o encaminharam para a sede da especializada.

Em seu interrogatório, o suspeito afirmou que comprou a arma de um usuário de drogas no Jardim Anache há alguns meses por cerca de R$ 8 mil, mas que nunca chegou a usar o armamento. Apenas fez a aquisição para sua autodefesa, uma vez que relatou ser motorista de caminhão.

Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (11) para saber se continua ou não preso. O rapaz não possuí nenhuma anotação de crimes policiais.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

