Rapaz que ficou com as 'tripas de fora' morre no hospital

O jovem, Leandro Sentene de 27 anos, que ficou com as vísceras expostas após ser esfaqueado na madrugada desta quinta (12) em Rio Verde de MT/no Mato Grosso do Sul, morreu antes mesmo de ser transferido para Campo Grande.

A irmã da vítima contou, ao site Rio Verde News, que pouco antes de ambulância de transferência chegar ao município Leandro teve uma parada cardíaca. Ele chegou a ser socorrido novamente pelas equipes médicas, mas apesar dos esforços não resistiu e acabou falecendo.

O caso está sendo investigado como homicídio pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil da cidade. O suspeito já teria sido identificado e está sendo procurado.

Deixe seu Comentário

Leia Também