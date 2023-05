Rapaz que matou Luan no Colibri e atirou contra ex se entrega à polícia

Messias Cordeiro da Silva, de 25 anos, principal suspeito de cometer o assassinato de Luan Roberto de Oliveira, de 24 anos, e atirar contra a ex-namorada Karolina da Silva Pereira, de 22 anos, na madrugada de domingo (30), no Jardim Colibri, decidiu se entregar à Polícia Civil.

Atualmente ele estará preso em uma das celas da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde ele se apresentou na companhia de um advogado.

O caso foi registrado na delegacia, pelo fato de Messias atirar contra a ex-namorada. Apesar de haver outro homicídio no caso, a Deam acolheu as duas ocorrências, já que o jovem matou Luan e feriu Karolina por não aceitar o término do relacionamento.

A Deam, inclusive, fará uma coletiva de imprensa, marcada para às 10h, em virtude dos acontecimentos.

Luan foi assassinado após acompanhar Karolina até sua casa, por ela ter receio de Messias. Ambos retornavam do serviço e foram abordados pelo suspeito, que atirou contra eles e logo depois fugiu, ficando foragido desde o início da madrugada.

