Rapaz que tentou aplicar golpe em PRF e subornar PM ganha liberdade em Campo Grande

O rapaz, de 20 anos, preso em flagrante na última quinta-feira (13) por tentar aplicar o golpe da maquininha em um policial rodoviário federal e subornar a Polícia Militar, em Campo Grande, ganhou liberdade na manhã deste sábado (15) após passar por audiência de custódia.

Um dos pontos elencados na decisão leva em consideração o suspeito ser réu primário, ter bons antecedentes e informar ter residência fixa e trabalho lícito.

Dessa forma, ele recebeu liberdade provisória, mas com a condição de que se apresente mensalmente, de forma obrigatória, para informar e justificar sua ocupação e comprovar seu endereço.

"Não há indícios de que a colocação do custodiado em liberdade poderá prejudicar o andamento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal futura", diz o juiz.

Prisão em flagrante - Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou na capital sul-mato-grossense no dia 12 de julho, vindo de Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, para aplicar esse tipo de crime e tentou vitimar pelo menos três vítimas, mas não conseguiu.

Nesse último ato, o estelionatário se passou por um motoentregador ao informar que a vítima, um policial rodoviário federal, de 57 anos, havia ganhado uma cesta café da manhã de presente em razão do seu aniversário, precisando pagar apenas a taxa de entrega. O valor de R$ 4,50, no entanto, segundo o suspeito, só poderia ser pago no cartão de crédito.

O policial, no entanto, desconfiou da atitude e ao ver que o criminoso tentou passar um valor acima do afirmado, deu voz de prisão ao rapaz. O valor que havia tentado passar, não indicado no registro policial, não chegou a ser debitado da conta.

A Polícia Militar foi chamada e encaminhou o suspeito para a delegacia. Na unidade policial, o suspeito tentou subornar o policial perguntando se poderia "fazer um acerto" para não continuar preso. Um conhecido do criminoso ligou em seu telefone, várias vezes, e ao atender, esse indivíduo também tentou subornar os militares com valores pecuniários.

