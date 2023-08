Rapaz reage à abordagem policial e morre em confronto com a PM na Gunter Hans

Gabriel Rojas Luna, de 23 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (14), ao resistir a uma abordagem na Avenida Gunter Hans, no cruzamento com a Avenida Campestre, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. No veículo em que o suspeito estava, um Chevrolet Celta, havia mais três garotas que não se feriram.

As garotas, uma maior de idade e duas menores, foram encaminhadas para prestar esclarecimentos à polícia do porquê estarem com o suspeito naquele momento.

Segundo as primeiras informações repassadas para a reportagem, uma denúncia havia sido repassada aos policiais militares sobre um indivíduo armado em um veículo. Durante as rondas tradicionais na região do bairro Aero Rancho, a viatura se deparou com o Celta e logo abordou os ocupantes.

Ao descer do veículo, o suspeito não teria oferecido resistência, porém, ele teria sacado um revólver na direção dos militares e logo iniciou-se um confronto na Gunter Hans. O suspeito foi atingido por alguns disparos e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado.

Ainda foram feitas tentativas de reanimação, porém, sem sucesso. As garotas que estavam no veículo não se feriram.

A Polícia Científica esteve pelo local fazendo os trâmites e os militares devem registrar o caso na delegacia, possivelmente como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

