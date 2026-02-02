Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha

Rapaz, de 29 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio durante a noite deste domingo, dia 1º, no bairro Moreninha, em Campo Grande. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na região das costas, próximo ao quadril.

Ele não quis passar detalhes da ocorrência, sobre o possível atirador, local e até mesmo o possível motivo para o atentado.

Segundo consta no registro policial, a vítima foi encontrada sem movimentação dos membros inferiores.

Ele foi socorrido com ajuda de populares e um militar do Corpo de Bombeiros, que estava passando pelo local, que escoltou o veículo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha.

A Polícia Militar esteve na unidade de saúde e coletou os detalhes.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

