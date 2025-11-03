Menu
Polícia

Rapaz tem vísceras expostas após ser atacado a facadas pelo padrasto na Capital

Ele precisou ser entubado enquanto era socorrido devido ao estado gravíssimo de saúde; suspeito e o irmão foram presos em flagrante

03 novembro 2025 - 07h30Luiz Vinicius
Corpo de Bombeiros encaminhou vítima para a Santa CasaCorpo de Bombeiros encaminhou vítima para a Santa Casa   (Brenda Assis)

Rapaz, de 26 anos, foi socorrido em estado gravíssimo e com as vísceras expostas no final da tarde deste domingo, após ser atacado com golpes de faca pelo padrasto, de 57 anos, e o irmão dele, de 54 anos, durante uma discussão no Núcleo Industrial, em Campo Grande.

Ambos foram presos em flagrante por uma equipe da Polícia Militar, ao tentarem fugir por de trás de um barraco quase nas margens da BR-262. Eles também estavam com sinais de embriaguez e com manchas de sangue.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa do rapaz explicou que todo mundo estava reunido, quando os suspeitos chegaram e por um determinado momento, houve um desentendimento entre o enteado e o padrasto - justificado pelas agressões que o homem desferia em outras oportunidades na mãe da vítima.

Diante da situação, o padrasto e o irmão foram para cima do rapaz, armados com uma faca e atingiram ele no abdômen, provocando uma grave lesão e as vísceras expostas, ficando em estado grave. Os suspeitos fugiram do local, mas foram alcançados pela polícia em outro ponto.

O rapaz precisou ser entubado ainda no local, pois apresentava pressão arterial baixa e suspeita de hemorragia interna. O Corpo de Bombeiros foi quem prestou os atendimentos e encaminhou a vítima até a Santa Casa de Campo Grande.

As duas facas usadas no crime foram encontradas e apreendidas para serem periciadas. Os militares também conversaram com a mãe da vítima, que confirmou ser vítima de violência doméstica por parte do suspeito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram o trabalho de praxe. O caso foi registrado como homicídio qualificado na forma tentada.

